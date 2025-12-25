Захарова: НАТО хочет втянуть Грузию в опасные геополитические игры

Россия неоднократно указывала на попытки НАТО закрепиться на Южном Кавказе, в частности, втянуть Грузию в опасные геополитические игры и подтолкнуть на новые авантюры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы неоднократно привлекали внимание к враждебному курсу этого блока в отношении России и его попыткам закрепиться в новых регионах, имею в виду в новых для НАТО регионах, в том числе на Южном Кавказе», — сказала она на брифинге.
При этом Североатлантический альянс преследует не оборонительные, а именно крайне агрессивных цели, пытается навязать собственные взгляды и стандарты в ущерб интересам безопасности, поэтому его влияние на Южном Кавказе «по определению может быть только деструктивным», отметила она.
«Именно поэтому мы выступаем против превращения Южного Кавказа в вотчину евроатлантистов, размещения там натовских сил и средств», — сказала она.
Напомним, в октябре премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что в Грузии планировался очередной переворот, который поддерживали силы за пределами страны. По его словам, это была пятая в стране попытка революции, которая имела поддержку извне.