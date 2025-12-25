В Казахстане представили промежуточный отчет о крушении самолета AZAL

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта Казахстана представило промежуточный отчет о расследовании крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи аэропорта Актау в декабре прошлого года. Об этом сообщает ТАСС.
Подчеркивается, что выводы о причинах трагедии и способствующих факторах будут изложены в окончательном отчете. Сроки завершения расследования зависят от сроков завершения всех назначенных исследований и работ.
Согласно промежуточным данным, самолет был поврежден поражающими элементами боевой части, их происхождение не установлено. Кроме того, экспертиза не обнаружила следов взрывчатых веществ на борту. Комиссия по расследованию крушения также расшифровала записи с бортовых самописцев.
Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, совершавший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года вблизи казахстанского города Актау. На борту находились 67 человек: 62 пассажира и 5 членов экипажа. Лайнер рухнул вблизи взлетно-посадочной полосы и загорелся. Погибли 38 человек. -0-