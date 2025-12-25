В Казахстане представили промежуточный отчет о крушении самолета AZAL

Согласно промежуточным данным, самолет был поврежден поражающими элементами боевой части, их происхождение не установлено. Кроме того, экспертиза не обнаружила следов взрывчатых веществ на борту. Комиссия по расследованию крушения также расшифровала записи с бортовых самописцев.