Захарова поздравила бойцов СВО с наступающим Новым годом

Мария Захарова поздравила находящихся на передовой бойцов СВО и журналистов, поблагодарив их за работу и вклад в общее дело.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила бойцов специальной военной операции, находящихся на передовой, с наступающим Новым годом, выступая на брифинге внешнеполитического ведомства.

Захарова также обратилась к журналистскому сообществу, поблагодарив представителей СМИ за совместную работу и отметив важность профессии в условиях информационного давления. По её словам, сегодня особенно значимо придерживаться высоких стандартов журналистской этики и распространять достоверную информацию.

Отдельно дипломат подчеркнула роль военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, отметив их вклад в обеспечение безопасности страны.

«Я хочу пожелать им сил, здоровья, терпения, надежды и веры. Мы с вами, ребята, и вы об этом знаете», — сказала Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ заявляла, что форма письменного документа, которым Россия могла бы подтвердить отсутствие намерений нападать на страны НАТО, может обсуждаться в ходе переговорного процесса. По её словам, параметры такого документа являются предметом возможных договорённостей.

