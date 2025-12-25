Захарова поздравила бойцов СВО с наступающим Новым годом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила бойцов специальной военной операции, находящихся на передовой, с наступающим Новым годом, выступая на брифинге внешнеполитического ведомства.
Захарова также обратилась к журналистскому сообществу, поблагодарив представителей СМИ за совместную работу и отметив важность профессии в условиях информационного давления. По её словам, сегодня особенно значимо придерживаться высоких стандартов журналистской этики и распространять достоверную информацию.
Отдельно дипломат подчеркнула роль военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, отметив их вклад в обеспечение безопасности страны.
«Я хочу пожелать им сил, здоровья, терпения, надежды и веры. Мы с вами, ребята, и вы об этом знаете», — сказала Захарова.
Ранее официальный представитель МИД РФ заявляла, что форма письменного документа, которым Россия могла бы подтвердить отсутствие намерений нападать на страны НАТО, может обсуждаться в ходе переговорного процесса. По её словам, параметры такого документа являются предметом возможных договорённостей.