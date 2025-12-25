Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров направил письмо с поздравлением Алиеву

Глава Чечни Рамзан Кадыров направил письмо с поздравлением с днем рождения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Глава Чечни Рамзан Кадыров направил письмо с поздравлением с днем рождения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

— Известно, что на протяжении многих лет вы совершили великие дела для граждан Азербайджана, их благополучия и безопасности, проявляли решительность и достоинство в самых сложных ситуациях и выполняли поставленные задачи, — написал он.

Кадыров также отметил, что опыт Алиева поможет реализовать «все планы, направленные на благо азербайджанского народа».

— Желаю вам, вашей семье и близким крепкого здоровья, долгой жизни, прочного мира и процветания, — сказано в письме.

24 декабря президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения азербайджанского коллегу. Российский лидер пожелал Алиеву здоровья, благополучия и успехов. Он также передал «сердечный привет» семье президента Азербайджана. В ходе телефонного разговора политики также обсудили всестороннее укрепление российско-азербайджанских союзнических отношений.

Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев тоже поздравил Ильхама Алиева с днем рождения. Он пожелал азербайджанскому лидеру крепкого здоровья, счастья и всего наилучшего.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше