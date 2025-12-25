Кадыров направил письмо с поздравлением Алиеву

Глава Чечни Рамзан Кадыров направил письмо с поздравлением с днем рождения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
— Известно, что на протяжении многих лет вы совершили великие дела для граждан Азербайджана, их благополучия и безопасности, проявляли решительность и достоинство в самых сложных ситуациях и выполняли поставленные задачи, — написал он.
Кадыров также отметил, что опыт Алиева поможет реализовать «все планы, направленные на благо азербайджанского народа».
— Желаю вам, вашей семье и близким крепкого здоровья, долгой жизни, прочного мира и процветания, — сказано в письме.
24 декабря президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения азербайджанского коллегу. Российский лидер пожелал Алиеву здоровья, благополучия и успехов. Он также передал «сердечный привет» семье президента Азербайджана. В ходе телефонного разговора политики также обсудили всестороннее укрепление российско-азербайджанских союзнических отношений.
Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев тоже поздравил Ильхама Алиева с днем рождения. Он пожелал азербайджанскому лидеру крепкого здоровья, счастья и всего наилучшего.