Захарова напомнила, что стало причиной крушения самолета Azal в Казахстане

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что причиной крушения пассажирского лайнера Азербайджанских авиалиний (AZAL), которое произошло 25 декабря 2024 года, стала атака украинских беспилотников.
«Я напомню: первопричина катастрофы — это террористические атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами на российские объекты гражданской инфраструктуры», — подчеркнула дипломат на брифинге.
Также она выразила надежду, что в скором времени созданная Казахстаном комиссия завершит расследование авиакатастрофы, и стороны закроют все остающиеся вопросы по этому трагическому инциденту.
Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым назвал три возможные причины крушения самолета AZAL. По словам главы государства, к трагедии с воздушным судном могли привести украинские беспилотники, сбой в работе ПВО или же решения экипажа самолета.