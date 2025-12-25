На Украине заявили о риске появления крупных безлюдных зон в стране

Заместитель директора Института демографии Национальной академии наук Украины Элла Гладун заявила, что на территории страны могут появиться крупные безлюдные зоны. Об этом пишет издание «Страна».
По словам Гладун, речь идет не только о разрушенных населенных пунктах вблизи ЛБС.
Она отметила, что на севере Сумской и Черниговской областей сельские населенные пункты начали вымирать еще до начала конфликта, при этом в настоящее время данный процесс ускорился.
Кроме того, по ее словам, в 30-километровой «санитарной зоне» вдоль границы или линии разграничения проживание гражданского населения будет невозможно даже в случае «заморозки» конфликта.
Ранее стало известно, что численность населения Украины сократилась до 28,7 миллиона человек. Государственная миграционная служба Украины также информировала о 3,7 млн официально зарегистрированных в стране внутренне перемещенных лиц.