Экс-главу Минобороны Грузии задержали по делу о штурме президентского дворца

В Грузии задержали бывшего министра обороны страны Бачо Ахалаю. Он проходит по делу о штурме митингующими президентского дворца в Тбилиси 4 октября. Об этом сообщил заместитель главы Службы госбезопасности Грузии Лаша Маградзе на брифинге.

Источник: AP 2024

«В результате анализа информации, полученной на основании решения судьи, было установлено, что Бачо Ахалая руководил преступными действиями 4 октября через интернет-приложение и был главным организатором в Грузии», — заявил Лаша Маградзе (цитата по Palitravideo).

Вечером 4 октября не согласные с итогами муниципальных выборов разрушили ограду президентского дворца в Тбилиси и попытались взять штурмом здание. При столкновениях пострадали до 25 полицейских. По делу о штурме президентского дворца полиция задержала свыше 60 человек. Среди них — пять лидеров организации «Проспект Руставели» и оперный певец Паата Бурчуладзе.