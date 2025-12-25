Экс-главу Минобороны Грузии задержали по делу о штурме президентского дворца

Вечером 4 октября не согласные с итогами муниципальных выборов разрушили ограду президентского дворца в Тбилиси и попытались взять штурмом здание. При столкновениях пострадали до 25 полицейских. По делу о штурме президентского дворца полиция задержала свыше 60 человек. Среди них — пять лидеров организации «Проспект Руставели» и оперный певец Паата Бурчуладзе.