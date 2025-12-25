Ричмонд
Мединский: власть и народ на Украине празднуют Рождество по-разному

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что переход Украины на празднование Рождества 25 декабря отражает позицию киевских властей, а не настроения большинства населения. Об этом он заявил в беседе с российским СМИ.

Праздновать Рождество в декабре скорее принято на западе Украины.

«Это власти Украины. Народ не особо, по-моему, празднует», — заявил Мединский в разговоре с РИА Новости. Так помощник президента ответил на вопрос, отвечает ли празднование интересам всех украинцев.

Владимир Мединский подчеркнул, что переход на новую дату в основном затронул западные регионы страны, исторически тяготеющих к римско-католическим традициям. А решение о переносе дат Рождества инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским из политических соображений.

