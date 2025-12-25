На заседании Совета при президенте обсудили подготовку закона о казачестве

Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества прошло в Москве под председательством помощника главы государства Дмитрия Миронова. Участники обсудили итоги деятельности Совета в 2025 году и ход реализации государственной политики в отношении российского казачества.
В своём выступлении Дмитрий Миронов обозначил ключевые направления работы на среднесрочную перспективу. В числе приоритетов он назвал выход на плановую работу по поступлению казаков в мобилизационный людской резерв Вооружённых сил России, формирование научных основ преподавания истории казачества, развитие Центрального музея российского казачества, а также обновление правовой базы госполитики в этой сфере и системы кадетского образования.
Отдельное внимание на заседании было уделено подготовке федерального закона «О развитии российского казачества». Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей, председатель экспертной комиссии Совета Николай Долуда рассказал о ходе работы над законопроектом и его ключевых положениях.
По его словам, документ должен дать чёткий ответ на вопрос о статусе казаков в современном обществе. «Главным результатом совместной работы станет отражение в законе объективного ответа на вопрос: кто такие казаки? Роль казаков как защитников Отечества чётко определила специальная военная операция», — заявил Долуда.
Он отметил, что с учётом текущих реалий меняются подходы к государственной политике. «С учётом нынешних реалий казачество становится основой формирования людского мобилизационного резерва Вооружённых сил Российской Федерации», — подчеркнул парламентарий. По его словам, казаки давно ожидали появления базового закона, который закрепит их статус, полномочия, права и обязанности.
Долуда также сообщил, что рабочей группой была проделана значительная работа: проанализированы ранее подготовленные законопроекты, изучен региональный и зарубежный опыт, собраны предложения от казачьих обществ и общественных объединений. «На сегодняшний день разработана структура закона, определены приоритетные направления по её содержанию», — отметил он.
Законопроект, по его словам, затрагивает вопросы участия казачества в системе публичной власти, работы на муниципальном уровне, экономической деятельности, а также предусматривает закрепление роли атаманов в субъектах Федерации с развитым казачьим движением.
Ранее сообщалось, что Луганский казачий округ официально вошёл в состав Всевеликого войска Донского. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал это решение закономерным и символичным шагом, подчеркнув значение казачьего братства и исторической преемственности. Он также отмечал вклад казаков в охрану правопорядка и выполнение задач на передовой.