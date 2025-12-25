На заседании Совета при президенте обсудили подготовку закона о казачестве

В своём выступлении Дмитрий Миронов обозначил ключевые направления работы на среднесрочную перспективу. В числе приоритетов он назвал выход на плановую работу по поступлению казаков в мобилизационный людской резерв Вооружённых сил России, формирование научных основ преподавания истории казачества, развитие Центрального музея российского казачества, а также обновление правовой базы госполитики в этой сфере и системы кадетского образования.