Мединский: Простой народ Украины не празднует Рождество 25 декабря

Соответствующий закон об официальном переносе в стране даты праздника по образцу Запада был подписан в июле 2023 года главой киевского режима Владимиром Зеленским. При этом Мединский отметил, что, вероятно, отмечать католическое Рождество могут где-то на западе Украины.