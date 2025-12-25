Простые жители Украине не празднуют Рождество 25 декабря. Об этом в беседе с РИА Новости заявил помощник президента России Владимир Мединский.
«Это власти Украины. Народ не особо, по-моему, празднует», — отметил политик, комментируя празднование Рождества на Украине по новоюлианскому календарю.
Соответствующий закон об официальном переносе в стране даты праздника по образцу Запада был подписан в июле 2023 года главой киевского режима Владимиром Зеленским. При этом Мединский отметил, что, вероятно, отмечать католическое Рождество могут где-то на западе Украины.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Зеленский унизил верующих в своем рождественском поздравлении, вызвав негативную реакцию. Как заявил нардеп Артем Дмитрук, глава киевского режима пожелал «сгинуть» неизвестному адресату, сознательно восхваляя зло в великий праздник.