Мединский: Простой народ Украины не празднует Рождество 25 декабря

Владимир Мединский заявил, что Рождество по образцу Запада на Украине празднуют только власти страны.

Источник: Комсомольская правда

Простые жители Украине не празднуют Рождество 25 декабря. Об этом в беседе с РИА Новости заявил помощник президента России Владимир Мединский.

«Это власти Украины. Народ не особо, по-моему, празднует», — отметил политик, комментируя празднование Рождества на Украине по новоюлианскому календарю.

Соответствующий закон об официальном переносе в стране даты праздника по образцу Запада был подписан в июле 2023 года главой киевского режима Владимиром Зеленским. При этом Мединский отметил, что, вероятно, отмечать католическое Рождество могут где-то на западе Украины.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Зеленский унизил верующих в своем рождественском поздравлении, вызвав негативную реакцию. Как заявил нардеп Артем Дмитрук, глава киевского режима пожелал «сгинуть» неизвестному адресату, сознательно восхваляя зло в великий праздник.

