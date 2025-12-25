Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дании ответили на претензии Трампа по Гренландии угрозой «купить штаты»

В ответ на заявления президента США Дональда Трампа о намерении присоединить Гренландию глава комитета по обороне датского парламента Расмус Ярлов допустил возможность приобретения нескольких американских штатов.

Источник: Аргументы и факты

В ответ на заявления президента США Дональда Трампа о намерении присоединить Гренландию глава комитета по обороне датского парламента Расмус Ярлов допустил возможность приобретения нескольких американских штатов. Соответствующее сообщение парламентарий разместил в Х*.

В своем сообщении Ярлов отметил позитивные тенденции в экономике Дании. По его словам, устойчивый экономический рост страны в 2025 году позволяет рассматривать сценарии покупки у Трампа нескольких штатов.

«Мы и сами сможем прикупить несколько штатов», — написал он.

Ранее, 22 декабря, Дональд Трамп объявил о назначении Джеффа Лэндри — губернатора штата Луизиана и представителя Республиканской партии — специальным посланником по вопросам Гренландии. Лэндри выразил благодарность за предоставленную возможность и подтвердил намерение Соединенных Штатов добиться контроля над островом.

По словам Трампа, Соединенные Штаты заинтересованы в Гренландии, поскольку остров важен для национальной безопасности США.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше