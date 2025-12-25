В Дании ответили на претензии Трампа по Гренландии угрозой «купить штаты»

В ответ на заявления президента США Дональда Трампа о намерении присоединить Гренландию глава комитета по обороне датского парламента Расмус Ярлов допустил возможность приобретения нескольких американских штатов. Соответствующее сообщение парламентарий разместил в Х*.
В своем сообщении Ярлов отметил позитивные тенденции в экономике Дании. По его словам, устойчивый экономический рост страны в 2025 году позволяет рассматривать сценарии покупки у Трампа нескольких штатов.
«Мы и сами сможем прикупить несколько штатов», — написал он.
Ранее, 22 декабря, Дональд Трамп объявил о назначении Джеффа Лэндри — губернатора штата Луизиана и представителя Республиканской партии — специальным посланником по вопросам Гренландии. Лэндри выразил благодарность за предоставленную возможность и подтвердил намерение Соединенных Штатов добиться контроля над островом.
По словам Трампа, Соединенные Штаты заинтересованы в Гренландии, поскольку остров важен для национальной безопасности США.
