Росавиация разрешила выполнять рейсы из России в Израиль ночью

Ранее сообщалось, что несколько пассажирских самолётов, следовавших из Москвы и Санкт-Петербурга, ранее были вынуждены совершить посадку в Самарканде из-за тумана. В качестве запасного аэродрома там приняли рейсы, направлявшиеся в Бухару, Ургенч и Термез. Кроме того, один самолёт, летевший из Стамбула в Наманган, был перенаправлен в Самарканд по медицинским показаниям одного из пассажиров.