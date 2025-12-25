Росавиация разрешила выполнять рейсы из России в Израиль ночью

Росавиация отменила действие ограничений на выполнение ночных вылетов из России в Израиль в период с 01:00 до 07:00 по московскому времени.
В ведомстве отметили, что возможность выполнять рейсы в Израиль в любое время суток позволит российским авиакомпаниям более гибко формировать расписание полётов и оптимизировать маршрутную сеть.
В аэропорту Бен-Гурион в Израиле ранее 18-летний молодой человек без билета проник на борт самолёта и едва не вылетел в Европу. Как сообщили израильские СМИ, он пытался попасть на рейс из Тель-Авива в Вену, прошёл досмотр, но не завершил пограничный контроль. Инцидент расследуют, авиакомпания проводит внутреннюю проверку и пока не комментирует случившееся.
Ранее сообщалось, что несколько пассажирских самолётов, следовавших из Москвы и Санкт-Петербурга, ранее были вынуждены совершить посадку в Самарканде из-за тумана. В качестве запасного аэродрома там приняли рейсы, направлявшиеся в Бухару, Ургенч и Термез. Кроме того, один самолёт, летевший из Стамбула в Наманган, был перенаправлен в Самарканд по медицинским показаниям одного из пассажиров.