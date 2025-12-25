Чудовищные налоги и ненависть между людьми. Более четверти французов хотят уехать из страны

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доверие французов к своим политикам и госинститутам упало до рекордного за 20 лет уровня, более четверти граждан хотят уехать из страны. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на данные опроса Gallup.
Согласно данным исследования, 27% взрослых французов хотели бы переехать за границу на постоянное место жительства, тогда как в 2024 году этот показатель составлял всего 11%. «Это впечатляющий показатель, самый высокий почти за двадцать лет», — отмечается в публикации.
Франция, таким образом, пополнила лагерь стран с высоким числом желающих уехать, который институт Gallup регулярно описывает с 2007 года.
В качестве примера Euronews приводит историю Жюльена, совсем недавно переехавшего из Парижа в Тбилиси. В Грузии он продолжил заниматься ресторанным бизнесом.
Жюльен рассказал в интервью телеканалу, что заметил явное снижение числа клиентов в своем парижском заведении в 2025 году. «Я потерял много посетителей. Люди не могут позволить себе ходить по ресторанам, как раньше», — отметил Жюльен.
По оценкам бизнесмена, во Франции «не хватает возможностей для предпринимателей», их давят «чудовищное налоговое бремя» и «очень плохая атмосфера в целом».
Антуан, инженер, работающий в сфере люксовой продукции в Париже, разделяет это мнение, хотя сам пока не имеет возможности уехать из Франции. Мужчину привлекает Канада. Там Антуан видит «принятие других», которого сегодня не чувствует во Франции, где, по его словам, «все больше ненависти между людьми».
В материальном плане, несмотря на успешную карьеру, Антуан ощущает, что зашел в тупик. Не имея наследства, он не может самостоятельно купить себе жилье и комфортно жить в Париже.
Как отмечает Euronews, эти частные истории перекликаются с более широкой тенденцией. Согласно исследованию, в 2025 году Франция переживает один из самых серьезных кризисов институционального доверия с тех пор, как почти 20 лет назад был запущен Всемирный опрос института Gallup.
После нескольких лет относительной стабильности доверие к правительству страны в 2025 году упало до 29%. Доверие к судебной системе (50%) и финансовым институтам (42%) также резко снизилось. В 2025 году ни в одной стране ЕС не зафиксировано столь значительного среднего падения по всем этим показателям.
Спад доверия происходит на фоне политической нестабильности. После неожиданного роспуска парламента в июне 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон «сменял одного премьер-министра за другим, и все они сталкивались с отсутствием парламентского большинства».
Кроме того, страдает и рейтинг главы государства. По данным Gallup, в 2025 году рейтинг одобрения Макрона составил всего 28%, что является историческим минимумом, весьма далеким от показателя в 61%, который Макрон имел в свой первый год пребывания на президентском посту. -0-