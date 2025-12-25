«Украинская правда» показала фрагмент разговора с Миндичем на пляже в Израиле

Украинские журналисты нашли Цукермана и Миндича в Израиле. Видео © «Украинская правда».
Беглого бизнесмена нашли на одном из пляжей и попросили его высказаться о государственной компании «Энергоатом». Ответ нельзя назвать содержательным.
«Вы же меня словили, правильно? И хотите узнать мою позицию. Я вам объясняю, что позицию я сейчас не могу заявлять. [Энергоатом] прекрасная компания», — уклончиво сказал он.
Также на территории еврейского государства обнаружился один из партнёров Миндича — финансиста Александра Цукермана. Он заверил журналистов, что планирует вернуться в Незалежную.
Напомним, Тимур Миндич объявлен в розыск на Украине, его подозревают в участии в масштабной коррупционной схеме. В материалах дела упоминалась и фамилия Владимира Зеленского, но степень его вовлечения детективы пока не раскрывают. С уверенностью можно сказать, что в схеме задействованы самые влиятельные представители киевского режима. После публикации первой части записей, компрометирующих коррупционеров, Миндич бежал из страны.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.