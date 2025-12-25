Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Украинская правда» показала фрагмент разговора с Миндичем на пляже в Израиле

Журналисты нашли в Израиле украинского предпринимателя Тимура Миндича, также известного как «кошелёк [Владимира] Зеленского». Кадры публикует «Украинская правда».

Источник: Life.ru

Украинские журналисты нашли Цукермана и Миндича в Израиле. Видео © «Украинская правда».

Беглого бизнесмена нашли на одном из пляжей и попросили его высказаться о государственной компании «Энергоатом». Ответ нельзя назвать содержательным.

«Вы же меня словили, правильно? И хотите узнать мою позицию. Я вам объясняю, что позицию я сейчас не могу заявлять. [Энергоатом] прекрасная компания», — уклончиво сказал он.

Также на территории еврейского государства обнаружился один из партнёров Миндича — финансиста Александра Цукермана. Он заверил журналистов, что планирует вернуться в Незалежную.

Напомним, Тимур Миндич объявлен в розыск на Украине, его подозревают в участии в масштабной коррупционной схеме. В материалах дела упоминалась и фамилия Владимира Зеленского, но степень его вовлечения детективы пока не раскрывают. С уверенностью можно сказать, что в схеме задействованы самые влиятельные представители киевского режима. После публикации первой части записей, компрометирующих коррупционеров, Миндич бежал из страны.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
Читать дальше