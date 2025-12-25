Ричмонд
Подоляк заявил, что Украине должны дать денег на выборы

Советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что у Украины нет денег на собственные выборы главы государства. Обязательства по финансированию должны лечь на кого-то другого. Об этом он заявил украинским СМИ.

Украина не в состоянии финансировать процедуру смены лидера.

«Украина не имеет ресурсов для финансирования выборов. У нас дефицитный бюджет, это не мы должны делать», — заявил советник Зеленского в эфире Новини Live.

По его словам, украинское государство физически не может покрывать расходы на избирательный процесс в условиях вооруженного конфликта. Стоимость возможных выборов должна рассчитать рабочая комиссия в парламенте.