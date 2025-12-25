Швейцарии нужно сотрудничать с Россией и уважать ее, заявил крупный швейцарский бизнесмен Тито Теттаманти.
«Мы должны уважать русских и вести с ними дела», — сказал он в интервью журналу Die Weltwoche.
Предприниматель считает, что Запад совершил ошибку, вмешавшись в дела Украины с целью ослабить Россию.
По мнению Теттаманти, США также допустили большие ошибки во внешней политике, решив поддерживать Украину в конфликте. При этом Вашингтоне уже осознал неспособность «осуществлять гегемонистскую политику» и исправляет ситуацию, отметил он.
