СБУ объявила в розыск экс-президента ассоциации футбола Украины Павелко

Его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса — в присвоении или растрате имущества с злоупотреблением должностью в особо крупных размерах, а также в служебном подлоге.
Следствие установило новые эпизоды. По данным издания «Страна», Павелко вместе с группой футбольных функционеров, по версии следствия, присвоил 9,32 млн евро, которые УАФ получила от УЕФА в 2015—2016 годах.
Ранее, в 2023 году, Павелко уже арестовывали на 60 суток по делу о хищениях. Тогда его подозревали в нецелевом расходовании средств международной помощи, выделенных на строительство завода по производству искусственного газона.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.