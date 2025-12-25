Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СБУ объявила в розыск экс-президента ассоциации футбола Украины Павелко

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего главу Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко. Об этом говорится в базе данных МВД Украины.

Источник: Life.ru

Его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса — в присвоении или растрате имущества с злоупотреблением должностью в особо крупных размерах, а также в служебном подлоге.

Следствие установило новые эпизоды. По данным издания «Страна», Павелко вместе с группой футбольных функционеров, по версии следствия, присвоил 9,32 млн евро, которые УАФ получила от УЕФА в 2015—2016 годах.

Ранее, в 2023 году, Павелко уже арестовывали на 60 суток по делу о хищениях. Тогда его подозревали в нецелевом расходовании средств международной помощи, выделенных на строительство завода по производству искусственного газона.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.