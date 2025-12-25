Евросоюз движется по опасному пути, продолжая линию на военную поддержку Украины, заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
По его словам, ЕС, следуя стратегии главы европейской дипломатии Каи Каллас, фактически нацелен на затягивание конфликта ради перевооружения.
«Я могу сказать, что Европа движется по очень опасному пути. Мы должны вернуться к диалогу и избежать ещё одной крупномасштабной войны в Европе», — написал он в соцсетях, добавив, что Евросоюз выступает против американских инициатив по мирному урегулированию.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что решение ЕС о выделении Украине кредита в размере 90 млрд евро означает поддержку «бойни». «Это в планы Евросоюза как верхушки брюссельской бюрократии не входит. Им нужна бойня», — подчеркнула дипломат, отметив, что средства могли бы быть направлены на восстановление экономики Украины.