В США указали на растущие риски столкновения НАТО с Россией

Риск прямого столкновения НАТО и России увеличивается с каждым годом. Об этом 24 декабря сообщил подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис в соцсети X.

Источник: Reuters

«Мир стремительно движется к военному конфликту между Россией и НАТО. Европейцы посеяли семена будущего конфликта, а теперь поливают и удобряют их. Я предупреждаю, что риск прямого столкновения России и НАТО с каждым годом только возрастает», — заявил он.

Эксперт отметил, что за последние четыре года ничто не указывает на замедлении этой тенденции. Он добавил, что к эскалации отношений между сторонами привели «обман, невыполненные обещания и десятилетия наращивания военной мощи».

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявления НАТО о блокировке Калининградской области. Дипломат назвала смешными высказывания о превращении Балтийского моря во «внутреннее море альянса», подчеркнув, что такие идеи — это «больные фантазии» и «бред».

