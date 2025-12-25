«Мир стремительно движется к военному конфликту между Россией и НАТО. Европейцы посеяли семена будущего конфликта, а теперь поливают и удобряют их. Я предупреждаю, что риск прямого столкновения России и НАТО с каждым годом только возрастает», — заявил он.
Эксперт отметил, что за последние четыре года ничто не указывает на замедлении этой тенденции. Он добавил, что к эскалации отношений между сторонами привели «обман, невыполненные обещания и десятилетия наращивания военной мощи».
Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявления НАТО о блокировке Калининградской области. Дипломат назвала смешными высказывания о превращении Балтийского моря во «внутреннее море альянса», подчеркнув, что такие идеи — это «больные фантазии» и «бред».