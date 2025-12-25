Путин объявил о заинтересованности США в майнинге на Запорожской АЭС

Россия готова сотрудничать с американцами на станции.
Президент России Владимир Путин заявил о заинтересованности США в организации майнинга на Запорожской АЭС. Об этом сообщает издание «Коммерсант».
«Владимир Путин заявил о заинтересованности США в майнинге на Запорожской АЭС. Как рассказал специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, ситуацию вокруг Запорожской АЭС президент РФ упомянул на встрече с представителями бизнеса», — сообщает telegram-канал Коммерсантъ.
По словам главы государства, с американцами обсуждается вопрос об управлении Запорожской АЭС без участия Киева. При этом электроэнергия продолжит поступать в Украину. Кроме того, украинские атомщики продолжают работать на станции, однако теперь у них российские паспорта.