Российские силовики рассказали о дезертирстве бригады ВСУ почти в полном составе

Ранее KP.RU сообщал, что низкая зарплата и невозможность улучшить материальное положение стали одной из главных причин массового дезертирства военнослужащих ВСУ. При этом офицеры армии уже не удивляются происходящему и не борются с этим, так как им также не хватает денег.