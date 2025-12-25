Российские силовые структуры заявили о дезертирстве механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти в полном составе. Об этом сообщает ТАСС.
«Некоторые и вовсе дезертировали практически в полном составе, как, например, 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ», — говорится в сообщении.
Представители силовых структур отметили что среди украинских вооруженных сил есть достаточно много подразделений, которые не смогли оправдать надежду руководства ВСУ. При этом командование армии продолжает плодить «нежизнеспособные организмы» среди войск.
Ранее KP.RU сообщал, что низкая зарплата и невозможность улучшить материальное положение стали одной из главных причин массового дезертирства военнослужащих ВСУ. При этом офицеры армии уже не удивляются происходящему и не борются с этим, так как им также не хватает денег.