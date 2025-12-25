Ричмонд
Экс-президент Бразилии Болсонару успешно перенес плановую операцию

Бывший президент Бразилии (2019−2022) Жаир Болсонару успешно перенес плановую операцию по удалению паховой грыжи, сообщил хирург Клаудиу Биролини, проводивший вмешательство.

Источник: Аргументы и факты

По информации CNN Brasil, врач отметил, что операция прошла по плану и без осложнений. В ходе восстановления экс-президенту предстоит пройти курс реабилитации, включающий физиотерапию и меры по профилактике тромбоза.

При этом у Болсонару сохраняются приступы икоты. Медики рассматривают возможность проведения дополнительной процедуры в ближайшие дни для устранения симптомов. Хроническая икота беспокоит бывшего лидера с 2018 года, когда он получил ножевое ранение в живот в ходе предвыборной кампании.

Экс-президент был госпитализирован с разрешения Федерального верховного суда Бразилии. Ранее ему был назначен срок более 27 лет лишения свободы по обвинению в попытке государственного переворота, однако власти предоставили возможность временно покинуть место заключения для проведения операции. После завершения реабилитации он продолжит отбывать наказание.

Узнать больше по теме
Жаир Болсонару: экс-президент Бразилии между властью и тюрьмой
Жаир Болсонару — бывший президент Бразилии с насыщенной политической биографией. Он прошел путь от армейского капитана до главы государства, пережил покушение и громкие скандалы. Однако триумф власти сменился судебным процессом. Его приговорили к 27 годам тюрьмы за организацию госпереворота. Детали этой истории и судьба экс-лидера — в нашем материале.
Читать дальше