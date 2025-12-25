Экс-президент Бразилии Болсонару успешно перенес плановую операцию

Экс-президент был госпитализирован с разрешения Федерального верховного суда Бразилии. Ранее ему был назначен срок более 27 лет лишения свободы по обвинению в попытке государственного переворота, однако власти предоставили возможность временно покинуть место заключения для проведения операции. После завершения реабилитации он продолжит отбывать наказание.