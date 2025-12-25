Советник Зеленского заявил, что у Украины нет денег на проведение выборов

Президентские полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако в Киеве было принято решение не проводить очередные выборы, ссылаясь на необходимость отмены военного положения. 9 декабря президент США Дональд Трамп заявил о том, что наступил подходящий момент для организации голосования на Украине, указав при этом, что конфликт используется для его отсрочки. В тот же день Зеленский сообщил о готовности к проведению президентских выборов, подчеркнув, что для этого требуются законодательные изменения и меры по обеспечению безопасности, позволяющие военнослужащим участвовать в голосовании. Он поручил парламенту подготовить соответствующие законопроекты и призвал США и ЕС обеспечить условия для безопасного проведения голосования.