Советник Зеленского заявил, что у Украины нет денег на проведение выборов

Украина не располагает средствами для организации выборов, этим должны заняться другие государства, заявил советник офиса президента Михаил Подоляк.
В интервью YouTube-каналу «Новости Live» Подоляк отметил, что Украина не способна самостоятельно профинансировать проведение выборов из-за дефицита бюджета. Он добавил, что в бюджет страны сейчас заложены другие приоритетные расходы, в том числе на милитаризацию.
«Это не мы должны финансировать. Объективно мы не вытянем это», — сказал он.
Президентские полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако в Киеве было принято решение не проводить очередные выборы, ссылаясь на необходимость отмены военного положения. 9 декабря президент США Дональд Трамп заявил о том, что наступил подходящий момент для организации голосования на Украине, указав при этом, что конфликт используется для его отсрочки. В тот же день Зеленский сообщил о готовности к проведению президентских выборов, подчеркнув, что для этого требуются законодательные изменения и меры по обеспечению безопасности, позволяющие военнослужащим участвовать в голосовании. Он поручил парламенту подготовить соответствующие законопроекты и призвал США и ЕС обеспечить условия для безопасного проведения голосования.
19 декабря президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции сообщил, что Россия готова рассмотреть возможность прекращения ударов вглубь украинской территории в день проведения выборов. Он также отметил, что 5−10 миллионов украинцев, проживающих в России, должны иметь право голоса в случае проведения выборов на Украине.