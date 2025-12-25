Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Японии

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано у побережья Японии в северо-восточной префектуре Аомори. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.
По данным ведомства, землетрясение произошло у тихоокеанского побережья префектуры на глубине 40 км, сила составила 3 балла по 7-балльной шкале сейсмической интенсивности, используемой в Японии.
Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в точке с координатами 41,2 градуса северной широты и 142,6 градуса восточной долготы.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась. -0-