Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Японии

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано у побережья Японии в северо-восточной префектуре Аомори. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

По данным ведомства, землетрясение произошло у тихоокеанского побережья префектуры на глубине 40 км, сила составила 3 балла по 7-балльной шкале сейсмической интенсивности, используемой в Японии.

Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в точке с координатами 41,2 градуса северной широты и 142,6 градуса восточной долготы.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась. -0-