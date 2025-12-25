Украина продлила запрет на импорт российских товаров на год

Одним из документов срок действия запрета на ввоз отдельных категорий российской продукции продлён до 31 декабря 2026 года. Вторым постановлением на тот же период продлено действие пошлин в отношении товаров из России. Оба решения были первоначально приняты ещё в декабре 2015 года и с тех пор неоднократно продлевались.