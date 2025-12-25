Украина продлила запрет на импорт российских товаров на год

Кабинет министров Украины продлил на год запрет на импорт товаров из России. Это следует из двух постановлений, опубликованных на сайте украинского правительства.
Одним из документов срок действия запрета на ввоз отдельных категорий российской продукции продлён до 31 декабря 2026 года. Вторым постановлением на тот же период продлено действие пошлин в отношении товаров из России. Оба решения были первоначально приняты ещё в декабре 2015 года и с тех пор неоднократно продлевались.
Под ограничения подпадают, в частности, мясо и рыба, кофе и чай, шоколад и другие кондитерские изделия, детское питание, корма для животных, алкогольная и табачная продукция. Запрет также распространяется на ряд промышленных товаров, удобрений, транспортных средств и сельскохозяйственной продукции.
Ранее сообщалось, что на фоне санкционных ограничений и сокращения внешней торговли российский рубль с начала года заметно укрепился. По данным международных аналитиков, этому способствовали снижение спроса на иностранную валюту, развитие импортозамещения и жёсткая денежно-кредитная политика. В результате курс рубля за год укрепился с уровней около 100 рублей за доллар до отметок вблизи 78 рублей.