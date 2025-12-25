США заинтересованы в майнинге на Запорожской АЭС по завершению конфликта

Соединенные Штаты заинтересованы в организации майнинга на Запорожской АЭС после завершения вооруженного конфликта. Об этом в ходе встречи с представителями бизнеса заявил президент России Владимир Путин.
По словам главы государства, РФ и США обсуждают вопрос о совместном управлении Запорожской атомной электростанцией без участия украинской стороны. По инициативе Вашингтона также рассматривается возможность поставок электроэнергии на Украину.
Во время встречи Путин напомнил, что украинские специалисты продолжают работать на ЗАЭС, однако теперь они имеют российские паспорта.
Ранее KP.RU сообщал, что генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал о сигналах США по Запорожской АЭС. Глава корпорации отметил, что американцы выражают готовность к возможному сотрудничеству по вопросам станции.