Путину представят соглашение с Мьянмой в сфере международной юстиции

Правительство России поручило представить Владимиру Путину соглашение с Мьянмой о взаимной защите граждан от злоупотребления в международной юстиции. Соответствующее постановление размещено на портале правовой информации.
«Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию в Государственную думу соглашение между Российской Федерацией и Республикой Союз Мьянма о взаимной защите граждан от злоупотребления в сфере международной юстиции», — сказано в документе.
Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Ранее Владимир Путин сообщил, что отношения между Россией и Мьянмой развиваются поступательно. По его словам, это сотрудничество обладает хорошим потенциалом.