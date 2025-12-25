Ричмонд
Путину представят соглашение с Мьянмой в сфере международной юстиции

Михаил Мишустин подписал постановление о представлении Владимиру Путину соглашения с Мьянмой в сфере международной юстиции.

Правительство России поручило представить Владимиру Путину соглашение с Мьянмой о взаимной защите граждан от злоупотребления в международной юстиции. Соответствующее постановление размещено на портале правовой информации.

«Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию в Государственную думу соглашение между Российской Федерацией и Республикой Союз Мьянма о взаимной защите граждан от злоупотребления в сфере международной юстиции», — сказано в документе.

Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Ранее Владимир Путин сообщил, что отношения между Россией и Мьянмой развиваются поступательно. По его словам, это сотрудничество обладает хорошим потенциалом.