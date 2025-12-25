Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности возобновления диалога Европы с российским лидером Владимиром Путиным вызвало настороженную реакцию среди европейских политических элит.
Как сообщает издание Al Khaleej, хотя Макрон объяснил свою инициативу, озвученную после недавнего саммита ЕС в Брюсселе, тем, что многие страны уже ведут контакты с Москвой, его шаг был воспринят партнёрами с большими сомнениями.
Европейские политики усмотрели в этом проявление французской исключительности и отход от согласованной линии, особенно учитывая, что вопрос не обсуждался предварительно на общеевропейском уровне.
Наблюдатели и аналитики, по данным издания, были удивлены такой неожиданной сменой позиции французского лидера. Ранее на прошлой неделе Макрон высказал мнение, что возобновление диалога с российским руководством могло бы быть полезным для европейских стран.
