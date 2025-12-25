Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о панике в ЕС из-за слов Макрона о Путине

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности возобновления диалога Европы с российским лидером Владимиром Путиным вызвало настороженную реакцию среди европейских политических элит.

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности возобновления диалога Европы с российским лидером Владимиром Путиным вызвало настороженную реакцию среди европейских политических элит.

Как сообщает издание Al Khaleej, хотя Макрон объяснил свою инициативу, озвученную после недавнего саммита ЕС в Брюсселе, тем, что многие страны уже ведут контакты с Москвой, его шаг был воспринят партнёрами с большими сомнениями.

Европейские политики усмотрели в этом проявление французской исключительности и отход от согласованной линии, особенно учитывая, что вопрос не обсуждался предварительно на общеевропейском уровне.

Наблюдатели и аналитики, по данным издания, были удивлены такой неожиданной сменой позиции французского лидера. Ранее на прошлой неделе Макрон высказал мнение, что возобновление диалога с российским руководством могло бы быть полезным для европейских стран.

Ранее сообщалось, что в МИД раскрыли одну несостыковку в мирном плане Зеленского.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.