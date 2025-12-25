Гладков назвал крайне тяжелой обстановку в приграничье Белгородской области

Как заявил Вячеслав Гладков, в связи с этим население села Мешковое, а также хуторов Бабенков и Стадников сможет получить компенсацию за аренду жилья в безопасных районах. Соответствующая инициатива в ближайшее время будет вынесена на заседание оперативного штаба региона.