Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гладков назвал крайне тяжелой обстановку в приграничье Белгородской области

Губернатор Белгородской области заявил, что обстановка в приграничье остается крайне тяжелой из-за действий киевского режима.

Источник: Комсомольская правда

Обстановка на территории приграничья в Белгородской области остается крайне тяжелой из-за атак киевского режима. Об этом в беседе с РИА Новости заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«К сожалению, у нас обстановка в приграничье пока остается крайне тяжелой», — сообщил он.

Ранее KP.RU сообщал, что жители приграничных населенных пунктов в Белгородской области направляют обращения к региональным властям из-за оперативной обстановки в регионе, которая ухудшилась в последнее время.

Как заявил Вячеслав Гладков, в связи с этим население села Мешковое, а также хуторов Бабенков и Стадников сможет получить компенсацию за аренду жилья в безопасных районах. Соответствующая инициатива в ближайшее время будет вынесена на заседание оперативного штаба региона.