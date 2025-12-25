Гладков назвал крайне тяжелой обстановку в приграничье Белгородской области

Обстановка на территории приграничья в Белгородской области остается крайне тяжелой из-за атак киевского режима. Об этом в беседе с РИА Новости заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«К сожалению, у нас обстановка в приграничье пока остается крайне тяжелой», — сообщил он.
Ранее KP.RU сообщал, что жители приграничных населенных пунктов в Белгородской области направляют обращения к региональным властям из-за оперативной обстановки в регионе, которая ухудшилась в последнее время.
Как заявил Вячеслав Гладков, в связи с этим население села Мешковое, а также хуторов Бабенков и Стадников сможет получить компенсацию за аренду жилья в безопасных районах. Соответствующая инициатива в ближайшее время будет вынесена на заседание оперативного штаба региона.