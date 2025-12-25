Россия не похищала, а спасла 50 украинцев, заявила Москалькова

«Буквально вчера я получила письмо от украинского омбудсмена о том, что российские военнослужащие насильно вывезли из Сумской области на территорию России 50 человек. И требовал, соблюдая нормы международного права, немедленно их освободить… Российские войска, спасая людей, которые оказались в зоне бедствия, в зоне боевых действий, перевезли их в безопасное место в Белгород», — сказала Москалькова в интервью радио «Комсомольская правда».