Россия не похищала, а спасла 50 украинцев, заявила Москалькова

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила от омбудсмена Верховной Рады Украины Дмитрия Лубинца письмо с требованием освободить якобы вывезенных российскими военными 50 украинцев, и заявила, что Россия спасала этих людей.

Источник: © РИА Новости

«Буквально вчера я получила письмо от украинского омбудсмена о том, что российские военнослужащие насильно вывезли из Сумской области на территорию России 50 человек. И требовал, соблюдая нормы международного права, немедленно их освободить… Российские войска, спасая людей, которые оказались в зоне бедствия, в зоне боевых действий, перевезли их в безопасное место в Белгород», — сказала Москалькова в интервью радио «Комсомольская правда».

Москалькова объяснила, что украинская сторона не организовала гуманитарный коридор, чтобы граждане Украины, зная о наступлении российских войск, могли уйти в глубь страны. Российские военнослужащие, в свою очередь, перевезли людей, которые оказались в зоне боевых действий, на территорию РФ.

