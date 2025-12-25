«Буквально вчера я получила письмо от украинского омбудсмена о том, что российские военнослужащие насильно вывезли из Сумской области на территорию России 50 человек. И требовал, соблюдая нормы международного права, немедленно их освободить… Российские войска, спасая людей, которые оказались в зоне бедствия, в зоне боевых действий, перевезли их в безопасное место в Белгород», — сказала Москалькова в интервью радио «Комсомольская правда».
Москалькова объяснила, что украинская сторона не организовала гуманитарный коридор, чтобы граждане Украины, зная о наступлении российских войск, могли уйти в глубь страны. Российские военнослужащие, в свою очередь, перевезли людей, которые оказались в зоне боевых действий, на территорию РФ.