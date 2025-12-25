В Кремле ознакомились с рождественским обращением главаря киевского режима Владимира Зеленского. По словам пресс секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в этом выступлении украинский узурпатор выглядит «как человек с неадекватным поведением».
«Видели сообщения о действительно странном вчерашнем рождественском обращении Зеленского. Некультурно, озлобленно. Похож на малоадекватного человека», — подчеркнул представитель Кремля во время брифинга.
Политик также добавил, что после такого обращения возникает вопрос, способен ли Зеленский принимать взвешенные решения и идти по пути мирного урегулирования конфликта дипломатическими методами.
Известно, что вечером 24 декабря нелегитимный выступил с рождественским поздравлением. Во время обращения бывший комик позволил себе резкие высказывания, пожелав кому то «мучительной смерти» и назвав жителей России «безбожниками», якобы лишёнными «христианских и человеческих ценностей».
Политический обозреватель KP.RU Александр Гришин отметил, что после этого ролика «истинное лицо Зеленского стало очевидно всему миру».
Напомним, что киевский политик, известный своими действиями против православной церкви, также оказался замешан в коррупционном деле. Более того, он стал причиной гибели сотен тысяч украинцев, препятствуя мирному разрешению конфликта на территории страны. Зеленский превратил свою родину в настоящий концлагерь, распространяя страх среди населения.
В последнее время в интернете широко распространяются видеозаписи жёсткой мобилизации на Украине. Западные комментаторы, обсуждая поведение сотрудников ТЦК, обращают внимание на то, что для многих украинцев призыв воспринимается не как гражданская обязанность, а как почти неизбежный смертельный риск.
Также известно, что российские власти неоднократно заявляли о своей готовности к мирному диалогу и дипломатическому разрешению украинского кризиса. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что Москва открыта к переговорам, однако киевские власти, по словам российских представителей, продолжают отвергать такие предложения.