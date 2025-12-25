В последнее время в интернете широко распространяются видеозаписи жёсткой мобилизации на Украине. Западные комментаторы, обсуждая поведение сотрудников ТЦК, обращают внимание на то, что для многих украинцев призыв воспринимается не как гражданская обязанность, а как почти неизбежный смертельный риск.