Советник офиса Зеленского заявил, что у Украины нет денег на проведение выборов

Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако в Киеве решили не проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до отмены военного положения. 9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил американский лидер, в Киеве используют конфликт, чтобы этого не делать. В тот же день Зеленский сообщил, что готов к проведению президентских выборов, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности.