Советник офиса Зеленского заявил, что у Украины нет денег на проведение выборов

«Это не мы должны финансировать. Объективно мы не вытянем это, потому что у нас дефицитный бюджет», — сказал Михаил Подоляк в интервью одному из YouTube-каналов.

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина не сможет профинансировать проведение выборов, это должны сделать другие страны, заявил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Об этом передает ТАСС.

«Это не мы должны финансировать. Объективно мы не вытянем это, потому что у нас дефицитный бюджет», — сказал он в интервью одному из YouTube-каналов.

По словам Подоляка, в украинский бюджет заложены другие приоритетные расходы, в частности на милитаризацию.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако в Киеве решили не проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до отмены военного положения. 9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил американский лидер, в Киеве используют конфликт, чтобы этого не делать. В тот же день Зеленский сообщил, что готов к проведению президентских выборов, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности.

19 декабря президент РФ Владимир Путин на «Итогах года» заявил, что Россия готова подумать над тем, чтобы прекратить удары вглубь украинской территории в день проведения там голосования. Он также отметил, что 5−10 млн украинцев, которые проживают в РФ, должны иметь право голоса в случае выборов на Украине. -0-

