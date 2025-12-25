Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Китае выступили против блокады нефти Венесуэлы

В Китае выступили против блокады нефти Венесуэлы и перехвата танкеров.

Источник: Аргументы и факты

Китай выступает против блокады нефти Венесуэлы и перехвата танкеров, поскольку это может вызвать угрозы безопасности, заявила официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь, пишет РИА Новости.

«Произвольный перехват танкеров других государств может не только нарушить функционирование международного энергетического рынка, но и вызвать другие угрозы безопасности», — заявила Хэ Юнцянь, когда отвечала на вопрос о перехвате венесуэльских танкеров.

Она добавила, что Китай также выступает против злоупотребления односторонними санкциями и так называемой «юрисдикции длинной руки». При этом Хэ Юнцянь подчеркнула, что у Венесуэлы и других государств есть право осуществлять торгово-экономическое сотрудничество в рамках международного права.

Ранее появилась информация, что администрация лидера США Дональда Трампа поручила военным «сосредоточиться на соблюдении блокады венесуэльской нефти в течение минимум двух месяцев».

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше