В Китае выступили против блокады нефти Венесуэлы

Китай выступает против блокады нефти Венесуэлы и перехвата танкеров, поскольку это может вызвать угрозы безопасности, заявила официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь, пишет РИА Новости.
«Произвольный перехват танкеров других государств может не только нарушить функционирование международного энергетического рынка, но и вызвать другие угрозы безопасности», — заявила Хэ Юнцянь, когда отвечала на вопрос о перехвате венесуэльских танкеров.
Она добавила, что Китай также выступает против злоупотребления односторонними санкциями и так называемой «юрисдикции длинной руки». При этом Хэ Юнцянь подчеркнула, что у Венесуэлы и других государств есть право осуществлять торгово-экономическое сотрудничество в рамках международного права.
Ранее появилась информация, что администрация лидера США Дональда Трампа поручила военным «сосредоточиться на соблюдении блокады венесуэльской нефти в течение минимум двух месяцев».