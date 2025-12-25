Ричмонд
Ливия направила в Турцию группу экспертов по гражданской авиации для расследования крушения самолета

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта Ливии направило в Турцию группу экспертов по гражданской авиации для отслеживания последних событий в расследовании крушения самолета, на борту которого находилась ливийская военная делегация. Об этом сообщает Агентство Анадолу.

В заявлении Национального правительства Ливии говорится, что Министерство транспорта направило в Турцию группу экспертов для отслеживания хода расследования крушения самолета и сбора информации об обстоятельствах происшествия.

Группа представит подробный отчет ливийским властям.

Сразу после крушения самолета Ливия направила в Турцию делегацию для отслеживания развития событий.

Ранее сообщалось, что 23 декабря в районе Хайманы частный самолет Falcon 50, на борту которого находился начальник генерального штаба ливийской армии в сопровождении еще четырех военных и трех членов экипажа, разбился недалеко от Анкары. Позже была подтверждена гибель начальника штаба ВС Ливии. -0-