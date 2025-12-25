Ливия направила в Турцию группу экспертов по гражданской авиации для расследования крушения самолета

Ранее сообщалось, что 23 декабря в районе Хайманы частный самолет Falcon 50, на борту которого находился начальник генерального штаба ливийской армии в сопровождении еще четырех военных и трех членов экипажа, разбился недалеко от Анкары. Позже была подтверждена гибель начальника штаба ВС Ливии. -0-