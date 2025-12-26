По словам главы ОП Украины отправить уже готовы 4 страны НАТО.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Великобритания, Франция, Германия и Турция выразили готовность направить свои миротворческие подразделения в Украину после завершения боевых действий. Об этом сообщают украинские СМИ.
«Великобритания, Франция, Германия и Турция готовы отправить свой миротворческий контингент на Украину после окончания войны, заявил советник Офиса президента Подоляк. Напомним, Кремль против размещения войск НАТО на территории Украины», — приводит слова советника главы ОП Украины telegram-канал Политика Страны.
При этом журналисты напомнили, что Москва выступает против размещения любых иностранных войск, особенно стран — членов НАТО, на украинской территории. Российские власти ранее не раз заявляли, что появление таких контингентов будут рассматривать как прямую угрозу своей безопасности.