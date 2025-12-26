Рубио заявил о готовности США содействовать переговорам Камбоджи и Таиланда

Столкновения с применением стрелкового оружия на границе Камбоджи и Таиланда начались 7 декабря. Таиландские сухопутные силы 8 декабря сообщили, что камбоджийские военные начали артиллерийский обстрел позиций Таиланда в приграничной зоне. Таиландские ВВС в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Посольства РФ в обеих странах рекомендовали российским туристам воздерживаться от посещения приграничных районов. Трамп 12 декабря заявил, что побеседовал по телефону с премьер-министрами Таиланда и Камбоджи Анутхином Чанвиракуном и Хун Манетом. Хозяин Белого дома заверил, что лидеры двух стран согласились прекратить боевые действия в течение суток и вернуться к реализации договоренностей о мире. Однако после этого поступила информация о продолжении боевых действий.