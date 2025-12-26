Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Франции поддержали обвинения Дурова в адрес Макрона

Создатель Telegram Павел Дуров обвинил президента Франции в попытке построить в ЕС систему цифрового подавления, и его слова нашли поддержку у французских политиков. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо публично согласился с предпринимателем.

Филиппо написал в соцсети X, что заявление Дурова звучит очень верно. Политик также использовал этот скандал для продвижения своей главной идеи. Он призвал как можно скорее вывести Францию из состава Евросоюза, заявив, что это необходимо для защиты свободы слова в стране.

Ранее Life.ru писал, что Павел Дуров уже не раз резко высказывался в адрес президента Франции. В одном из постов он иронично прокомментировал обсуждение личного проекта, пошутив о нетрадиционной сексуальной ориентации Макрона.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
Читать дальше