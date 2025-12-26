Во Франции поддержали обвинения Дурова в адрес Макрона

Филиппо написал в соцсети X, что заявление Дурова звучит очень верно. Политик также использовал этот скандал для продвижения своей главной идеи. Он призвал как можно скорее вывести Францию из состава Евросоюза, заявив, что это необходимо для защиты свободы слова в стране.
Ранее Life.ru писал, что Павел Дуров уже не раз резко высказывался в адрес президента Франции. В одном из постов он иронично прокомментировал обсуждение личного проекта, пошутив о нетрадиционной сексуальной ориентации Макрона.
