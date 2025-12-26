Курская область, 26 декабря.
Курская и Сумская области забрали навсегда ещё свыше 120 украинских боевиков. Часть из них были ликвидированы в районах Рыжевки и Павловки. По целям в этих приграничных населённых пунктах отработали артиллеристы и военные лётчики. В Краснопольском районе противник откатывается вглубь региона. Случилось это после того, как 119-я бригада Территориальной обороны понесла потери. ВС РФ продвигаются у Андреевки.
Украинские эксперты заявляют, что жители Сумской области ждут прихода России. Об этом свидетельствует поведение местных жителей, отказавшихся эвакуироваться на Украину при наступлении российских войск. В частности, из Грабовского.
— Люди сознательно остались на тех территориях, — подчеркнул украинский военный эксперт Дмитрий Снегирёв.
Запорожская область, 26 декабря.
Армия России освобождает в Запорожской области несколько городов. Это Степногорск и Гуляйполе. Военный аналитик Анатолий Радов доложил об успехах в Степногорске. По его словам, населённый пункт фактически зачищен от украинских подразделений. Не лучше дела у ВСУ в Гуляйполе. Здесь боевики теряют улицу за улицей и важные сооружения.
— Наша армия уничтожила подземные бункеры противника в Гуляйполе. Бетонные укрепления, которые находятся глубоко под землёй, противник выстраивал несколько лет, оборудовал коммуникации, — рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Военный корреспондент Тимофей Ермаков сообщает о боях за Новоадреевку. Этот населённый пункт находится вблизи Орехова.
Донецкая Народная Республика, 26 декабря.
ВС РФ окончательно выбили ВСУ из Свято-Покровского. Село находится южнее Северска. Через него проходила дорога снабжения украинской группировки, которая была перерезана — и подразделения противника были приговорены.
— Группировка «Юг» продолжает расширять зону контроля вокруг этого недавно освобождённого города, зачищая населенники, из которых противник не смог уйти. Кроме того, взятие под контроль Свято-Покровского создаёт предпосылки для наступления на Славянск с востока, вдоль реки Сухая, — отметил военкор Александр Коц.
Бои продолжаются в Димитрове (Мирнограде). Судя по рассказам пленных, украинские подразделения деморализованы. Сергей Луцюк дезертировал из ВСУ, но перепутал стороны, куда идти, и оказался у российских военных.
— Я иду домой. К родственникам, которых не видел 9 лет. Мне было по барабану. Я вылез и пошёл прямо, — решил он для себя после обстрела в районе Димитрова, но домой теперь он попадёт только после обмена.
Тактика малых групп: 9-я гвардейская бригада «Центра» взламывает оборону ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России.
Сын Байдена пожалел о связях с Украиной.
Хантер Байден рассказал в интервью The New York Post о коррупции на Украине. С 2014 года он работал в украинской газовой компании Burisma Holdings.
— Я был очень, очень наивен в отношении того, каким рассадником зла является Украина. Какой же это абсолютный, просто невероятный уровень коррупции, который до сих пор поражает воображение, — сказал сын бывшего президента США.
Также он разочаровался в том, что работал в Burisma. Он уверен, что такая деятельность ударила по его семье.
Киев разрушает отношения с Китаем.
Уже несколько недель Владимир Зеленский обостряет отношения с Китаем. Сначала он вводил санкции против компаний, а потом добрался до физических лиц.
— Китай вновь заявляет свою последовательную позицию против незаконных односторонних санкций, нарушающих международное право. Мы призываем Украину немедленно исправить свои ошибки, — заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.
Теперь Зеленский пытается доказать, что Пекин помогает России в ведении боевых действий. Якобы Китай передаёт информацию со спутников, что влияет на точность ударов.
— Существует корреляция между спутниковыми снимками украинской территории, полученными Китаем, и российскими ударами по соответствующим объектам энергетической инфраструктуры, — бредит Зеленский.
Примечательно, что украинский диктатор совершает свои выпады на Китай в тот момент, когда у него портятся отношения с президентом США Дональдом Трампом, считающим Пекин одним из главных конкурентов Вашингтона на мировой арене.