Первое заседание рабочей группы по выборам на Украине соберут 26 декабря

«Завтра состоится первое заседание рабочей группы по подготовке выборов, референдумов во время военного положения и в послевоенный период. В рабочей группе около 60 человек», — сказал Корниенко.
Перед этим заместитель спикера допускал вероятность, что именно он может возглавить рабочую группу.
Ранее Life.ru сообщал, что спикер Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о создании рабочей группы для разработки закона о выборах. В состав вошли представители всех фракций и Центральной избирательной комиссии. Законопроект должен решить вопросы проведения голосования в условиях военного положения.
