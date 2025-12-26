Первое заседание рабочей группы по выборам на Украине соберут 26 декабря

Рабочая группа по подготовке выборов и референдумов на Украине проведёт первое заседание 26 декабря. В неё вошли около 60 человек. Об этом сообщил первый заместитель спикера Верховной рады, глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко в интервью агентству УНИАН.