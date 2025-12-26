Ричмонд
Первое заседание рабочей группы по выборам на Украине соберут 26 декабря

Рабочая группа по подготовке выборов и референдумов на Украине проведёт первое заседание 26 декабря. В неё вошли около 60 человек. Об этом сообщил первый заместитель спикера Верховной рады, глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко в интервью агентству УНИАН.

«Завтра состоится первое заседание рабочей группы по подготовке выборов, референдумов во время военного положения и в послевоенный период. В рабочей группе около 60 человек», — сказал Корниенко.

Перед этим заместитель спикера допускал вероятность, что именно он может возглавить рабочую группу.

Ранее Life.ru сообщал, что спикер Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о создании рабочей группы для разработки закона о выборах. В состав вошли представители всех фракций и Центральной избирательной комиссии. Законопроект должен решить вопросы проведения голосования в условиях военного положения.

