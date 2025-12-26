Al Khaleej: Европа обеспокоена желанием Макрона возобновить диалог с Путиным

Призыв президента Франции Эммануэля Макрона возобновить диалог с российским лидером Владимиром Путиным вызвал обеспокоенность в Европе. Об этом сообщает Al Khaleej.
В публикации отмечается, что Макрон объяснял свою инициативу тем, что многие мировые лидеры уже ведут разговоры с Путиным, и он считает подобное взаимодействие важным для европейцев и украинцев. Однако его заявление вызвало в европейских странах многочисленные сомнения.
Партнёры по ЕС восприняли идею как проявление французской особой позиции и как шаг, который не согласуется с общими европейскими подходами. Подчёркивалось, что Макрон не обсуждал эту инициативу с союзниками. Несмотря на то, что канцлер Германии Фридрих Мерц уверял, что заявление французского лидера не скажется на единстве Европы, а авторы материала считают, что это не смогло скрыть существующие разногласия по вопросу Украины.
Также сообщалось, что эксперты и политические наблюдатели были удивлены столь резкой сменой позиции французского президента.
Напомним, 19 декабря Макрон выразил мнение, что для Европы было бы целесообразно и полезно вернуться к диалогу с российским президентом.