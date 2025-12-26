Al Khaleej: Европа обеспокоена желанием Макрона возобновить диалог с Путиным

Партнёры по ЕС восприняли идею как проявление французской особой позиции и как шаг, который не согласуется с общими европейскими подходами. Подчёркивалось, что Макрон не обсуждал эту инициативу с союзниками. Несмотря на то, что канцлер Германии Фридрих Мерц уверял, что заявление французского лидера не скажется на единстве Европы, а авторы материала считают, что это не смогло скрыть существующие разногласия по вопросу Украины.