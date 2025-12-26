Ричмонд
США проинформировали посредников о начале реализации второго этапа соглашения по Газе в январе

Отмечается, что Израиль якобы опасается давления со стороны Трампа, с целью перехода ко второму этапу без четкого механизма разоружения ХАМАС.

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальный представитель президента США Стив Уиткофф проинформировал Израиль и посредников о том, что реализация второго этапа плана по сектору Газе начнется в начале января. Об этом сообщает Агентство Анадолу со ссылкой на 13-й телеканал и информации высокопоставленного израильского чиновника.

Согласно сообщению, Уиткофф уведомил Израиль и посредников, что второй этап плана по Газе, подготовленного президентом США Дональдом Трампом, стартует в первых числах января.

Отмечается, что Израиль якобы опасается давления со стороны Трампа, с целью перехода ко второму этапу без четкого механизма разоружения ХАМАС.

Президент США Дональд Трамп 9 октября объявил, что Израиль и ХАМАС одобрили первый этап плана прекращения огня в Газе в ходе продолжавшихся переговоров в Египте.

Подписанное в Египте соглашение вступило в силу 10 октября с одобрения израильского правительства.

Израильская армия, несмотря на достигнутое соглашение о прекращении огня, продолжает наносить удары по палестинцам в секторе Газа под различными предлогами. -0-

