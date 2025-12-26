Кобахидзе: здоровые отношения в интересах Грузии и Евросоюза

Отношения ЕС и Грузии осложнились после принятия закона об иностранных агентах.
Восстановление здоровых отношений между Грузией и Евросоюзом в интересах обоих стран. Грузия должна постараться наладить их. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
«Следующий год будет полон изменений, в том числе с точки зрения отношений с Евросоюзом. Мы всячески должны постараться урегулировать отношения с Евросоюзом. Объективно в интересах Евросоюза восстановить с Грузией здоровые отношения», — заявил грузинский премьер в интервью телекомпании «Имеди».
Отношение ЕС к Грузии осложнились после принятия второй закона об иностранных агентах в 2024 году. Тогда переговоры по членству в ЕС Грузия перенесла до 2028 года. На фоне этого Тбилиси столкнулся с острой критикой из Брюсселя. В Грузии стали регулярно проходить акции протеста. Участники митингов требовали отмены закона об иноагентах и возобновления движения к членству в Евросоюзе в сжатые сроки.