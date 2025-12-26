«Некоторые подразделения не оправдали надежд командования. Некоторые и вовсе дезертировали практически в полном составе, как, например, 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ», — отметил источник ТАСС.
Он добавил, что несмотря на такие случаи, командование ВСУ «продолжает плодить нежизнеспособные организмы». По его словам, украинская армия сталкивается с системными проблемами, которые негативно сказываются на боеспособности подразделений.
Ранее Life.ru писал о масштабных потерях ВСУ под Сумами. Там элитные подразделения, включая спецназ и мотопехоту, отступают под натиском Российской армии. Войска перемещаются на более выгодные позиции, пытаясь избежать полного разгрома.
