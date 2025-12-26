Ричмонд
В Черногории надеются сохранить безвиз с Россией до вступления в ЕС

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Вице-спикер парламента Черногории Николла Камадж надеется, что страна сохранит безвиз с РФ до вступления в ЕС или даже после.

Источник: © РИА Новости

«Черногория сейчас активизирует свои усилия по вступлению в ЕС в качестве 28-го члена к 2028 году. Фундаментальное требование этого процесса — полное приведение нашей визовой политики в соответствие со стандартами ЕС. Премьер-министр Милойко Спайич недавно подтвердил, что правительство готово уделять приоритетное внимание этим требованиям ЕС, что делает весьма вероятным введение или полное внедрение более строгих визовых правил для российских граждан в 2026 году. Но это не означает, что нам необходимо вводить визовый режим до вступления в ЕС. Надеюсь, что в этом не будет необходимости даже тогда», — сказал он «Известиям».

Черногорский премьер Милойко Спайич заявил в середине октября в ходе визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что его страна станет следующим новым членом Евросоюза.

Посольство Черногории в РФ в конце ноября сообщало, что Подгорица планирует ввести визы для граждан России к концу сентября 2026 года. В настоящее время граждане России могут въезжать в Черногорию без визы на срок до 30 дней при наличии действующего паспорта.

