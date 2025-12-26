В Черногории надеются сохранить безвиз с Россией до вступления в ЕС

«Черногория сейчас активизирует свои усилия по вступлению в ЕС в качестве 28-го члена к 2028 году. Фундаментальное требование этого процесса — полное приведение нашей визовой политики в соответствие со стандартами ЕС. Премьер-министр Милойко Спайич недавно подтвердил, что правительство готово уделять приоритетное внимание этим требованиям ЕС, что делает весьма вероятным введение или полное внедрение более строгих визовых правил для российских граждан в 2026 году. Но это не означает, что нам необходимо вводить визовый режим до вступления в ЕС. Надеюсь, что в этом не будет необходимости даже тогда», — сказал он «Известиям».