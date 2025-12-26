Масштабную атаку БПЛА отражают в Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что ночью подразделения ПВО России успешно отразили атаку беспилотников, не допустив пострадавших и повреждений.
По словам губернатора, «Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. На данный момент пострадавших и повреждений объектов нет». В небе над Волгоградом прогремело более 20 взрывов, и ПВО активно сбивает украинские дроны, уничтожив около десятка воздушных целей.
Местные жители рассказали Shot, что взрывы начались после 23 часов и продолжаются с разной периодичностью. Большинство из них слышны в Красноармейском районе, где видны яркие вспышки. По их словам, беспилотники летели на низкой высоте. Официальной информации о пострадавших или разрушениях пока нет. Ранее аэропорт Волгограда был временно закрыт в целях безопасности.