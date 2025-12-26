Ким Чен Ын поставил задачу нарастить производство боеприпасов

Как сообщается, Ким Чен Ын посетил ведущие военно-промышленные предприятия, где ознакомился с положением производства ракет и снарядов на IV квартал 2025 года.
«Товарищ Ким Чен Ын отметил необходимость повысить план производства на 2026 год… в соответствии с перспективным спросом для применения государственных ракетных и артиллерийских вооруженных сил», — говорится в публикации.
Ким Чен Ын отметил, что ведущие военно-промышленные предприятия успешно выполнили производственный план на 2025 год. Он также подписал проекты планов по модернизации предприятий ВПК, которые будут внесены на рассмотрение IX съезда Трудовой партии Кореи.