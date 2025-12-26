От замминистра до судьи Верховного суда: главные антикоррупционные дела 2025 года

Борьба с коррупцией в 2025 году: системный подход и новые тренды.
Уходящий 2025 год наглядно показал, что борьба с коррупцией в России приобрела не только масштабный, но и системный характер и ведётся на всех уровнях. Никакие должности не дают индульгенции, даже если это должности министров, губернаторов или судей.
В России прослеживается однозначная тенденция — рост числа доведённых до справедливого наказания дел по подозрению в коррупции. Такой показатель отражает успехи системы правосудия и общие изменения мировоззренческих подходов в госуправлении. Приговоры высокопоставленным лицам, поверившим в свою недосягаемость и безнаказанность, показали, что борьба с казнокрадством будет ужесточаться и дальше. Этот государственный тренд поддерживается обществом — в воюющей стране нетерпимость к воровству у государства объяснимо выросла.
Об этом ещё в марте заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии МВД.
«Нельзя снижать темп в борьбе и с любыми коррупционными проявлениями. Вновь хочу повторить: коррупция мешает развитию нашей экономики, социальной сферы, рынка труда, негативно влияет на деловую среду и инвестиционный климат. Особое внимание следует обратить на пресечение попыток хищения бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа и нацпроектов, других наших программ развития. Здесь важно не только выявлять конкретных преступников, но и внимательно, совместно с коллегами из федеральных, региональных, муниципальных органов власти выявлять проблемные зоны, криминогенные риски в законодательстве, в управленческой практике, чтобы устранить сами предпосылки для подобных преступлений», — сказал президент Владимир Путин.
Статистика коррупции в 2025 году: рост дел и раскрываемости.
Цифры, характеризующие масштаб борьбы с коррупцией в нынешнем году, привёл в своей статье «Борьба с коррупцией — это марафон» председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, за девять месяцев 2025 года было возбуждено более 24 тысяч уголовных дел по коррупционным статьям — на 16% больше, чем в прошлом году. Число расследованных коррупционных преступлений составило почти 26,2 тысячи, причём 19 тысяч — по тяжким и особо тяжким составам. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года, на 22,5%.
За девять месяцев СК направил в суд 408 уголовных дел в отношении 900 коррупционеров, совершивших преступления в составе организованных групп и преступных сообществ. Это более чем в два раза выше показателя прошлого года. Всего в суды направлено 11,6 тысячи уголовных дел в отношении 13 тысяч обвиняемых, что на 28% больше прошлогоднего результата. Из них 64% составляют дела о взяточничестве, в 16% — о мошенничестве. Среди фигурантов — более 500 лиц с особым правовым статусом.
Такое пристальное внимание к борьбе с преступлениями именно коррупционной направленности вполне объяснимо.
«Стратегия национальной безопасности относит предупреждение и пресечение коррупции, возмещение ущерба от коррупционных преступлений к числу основных государственных приоритетов. Ведь коррупция разъедает основы государственности — подрывает веру в эффективность и справедливость власти, наносит колоссальный ущерб экономике. Это прямая угроза национальной безопасности», — отметил Александр Бастрыкин.
Коррупционные дела в Минобороны России в 2025 году.
В связи с проведением спецоперации на Украине особенно широкую известность получили антикоррупционные дела против чиновников Минобороны. Среди них делом номер один стало обвинение в крупных хищениях бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. За время службы в военном ведомстве он обзавёлся имуществом на 2,5 миллиарда рублей. В июле Иванов был приговорён к 13 годам колонии и штрафу в 100 миллионов рублей по делу о хищении средств при покупке паромов для Керченской переправы и выводе денег из банка «Интеркоммерц».
Не менее громким оказалось и дело по обвинению другого экс-замминистра обороны — Павла Попова — в хищениях при строительстве военно-патриотического парка «Патриот». По версии следствия, он вместе со своим заместителем в Главном управлении инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым и директором «Патриота» Вячеславом Ахмедовым похитили свыше 25 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на развитие парка. Кроме того, он обвиняется в том, что в течение десяти лет получал взятки от гендиректора компании «Бамстройпуть» за общее покровительство. Общий размер незаконного вознаграждения превысил 45 миллионов рублей. Также замминистра оформил в парк «Патриот» фиктивных работников, зарплата которых шла ему. Теперь генерал-майор проходит по уголовному делу как организатор преступной группы по хищению денег Минобороны. Он обвиняется в служебном подлоге и превышении должностных полномочий.
Резонансным стало и дело по обвинению в коррупции бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Его обвиняют во взятке в 30,5 миллиона рублей.
Антикоррупционные дела в МВД и Росгвардии: аресты и приговоры.
Ярким примером антикоррупционной чистки правоохранительных органов стало задержание за взятки и злоупотребления должностными полномочиями бывшего первого заместителя главы Росгвардии Виктора Стригунова. По версии следствия, он получил от коммерсантов более 66 миллионов рублей за покровительство при исполнении госконтрактов. Кроме того, его обвиняют в нанесении ущерба государству в два миллиарда рублей при строительстве учебного центра в Кемеровской области и хищении нескольких миллиардов рублей при строительстве военного полигона под Новосибирском.
28 октября Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима экс-заместителя начальника тыла Росгвардии Мирзу Мирзаева. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Следствие и суд установили, что Мирзаев получил 140 миллиона рублей от подрядчика, который строил склады. Взяткодатель и посредники тоже получили реальные сроки.
В Ярославской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении начальника и оперуполномоченного отделения по противодействию экстремистским организациям и объединениям центра по противодействию экстремизму УМВД по Ярославской области. По версии следствия, за взятки они помогали уйти от ответственности или смягчить квалификацию преступлений тем, кто был уличён в незаконном обороте наркотиков. Дело направлено в суд.
Завершено расследование дела в отношении бывшего начальника ОМВД по городу Октябрьскому в Башкирии и его коллеги, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере.
Продолжается расследование в отношении начальника отдела по вопросам миграции УМВД по Сургуту Людмилы Карамовой и членов возглавляемого ею преступного сообщества, куда входили как её подчинённые, так и другие лица. По версии следствия, обвиняемые в 2022—2024 годах получили не менее 50 миллионов рублей взяток за оформление вида на жительство и разрешений на временное проживание не менее тысячи мигрантов.
Коррупция в судебной системе: дело судьи Момотова и другие.
Коснулась борьба с коррупцией и бывшей долгое время неприкасаемой судебной системы. То, что в судебной системе больше нет неприкасаемых, наглядно продемонстрировало уголовное дело бывшего председателя Совета судей РФ Виктора Момотова, который считался одним из самых уважаемых судей в России.
Прокуроры выяснили, что он участвовал в гостиничном бизнесе на территории сразу семи регионов страны: Москвы, Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской и Калининградской областей. Деловым партнёром судьи оказался Андрей Марченко, владевший сетью отелей Marton. Соучастниками Момотова и Марченко также выступили создатели организованной преступной группировки «Покровский» Андрей Коровайко и Олег Чебанов. Они при содействии судьи оформили на подконтрольных им лиц 44 земельных участка и 51 объект недвижимости. Прокурорская проверка также показала, что Момотов прикрывал деятельность по оказанию интим-услуг в сети отелей Marton и помог её владельцу Марченко в афере с фиктивным участием в СВО.
Прокуратура потребовала обратить в доход государства 100 объектов недвижимости, принадлежавших бывшему судье и его деловым компаньонам. Момотова лишили имущества общей стоимостью девять миллиардов рублей. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) в сентябре прекратила его полномочия.
Вслед за Виктором Момотовым были прекращены полномочия ещё 14 судей, часть из них вскоре стали фигурантами различных уголовных дел. Всего же в 2025 году обвинения по уголовным статьям предъявили 12 судьям, более половины дел возбудили по статье 290 УК РФ («Получение взятки»), но фигурировали и другие обвинения — «Злоупотребление должностными полномочиями», «Вынесение заведомо неправосудных решений».
Коррупционные дела против губернаторов и чиновников регионов.
Борьба с коррупцией охватывает не только федеральные структуры, но и регионы, где ведётся целенаправленная работа по замене не оправдавших доверие чиновников на честных и неподкупных специалистов. Так, 24 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере был задержан бывший глава Тамбовской области Максим Егоров. За два дня до этого силовики арестовали вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко, министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константина Куранова и начальника управления архитектуры и градостроительства Махачкалы Шамиля Ибрагимова. Особенно показательно задержание 23 июля в Челябинске группы высокопоставленных чиновников, подозреваемых в организации незаконного строительства на территории губернаторской резиденции на сумму свыше 50 миллионов рублей.
В Московской области осуждены девять участников преступной группы, в том числе два чиновника Минприроды. Почти за четыре года они получили взятки на сумму 26 миллионов рублей за выдачу разрешения на социально-экономическую деятельность на особо охраняемых природных территориях. Суд согласился со следствием, соучастники осуждены, а их имущество конфисковано.
В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование дела в отношении бывшего руководителя УФНС по Белгородской области Натальи Поповой. По данным следствия, она получила взятку на общую сумму не менее 27 миллионов рублей за общее покровительство коммерческой деятельности ряда юридических лиц.
Также расследуется уголовное дело в отношении первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремиги. Как полагает следствие, он получал взятки с 2021-го по 2025 год, в том числе за общее покровительство представителям коммерческих организаций. Общая сумма взяток превысила 53 миллиона рублей.
В этом году вынесены последние приговоры по масштабному уголовному делу, в рамках которого выявлено и раскрыто 234 эпизода коррупционных преступлений, связанных с разрешениями на строительство в Подмосковье. К уголовной ответственности привлечены 65 лиц, из них 22 — бывшие муниципальные чиновники. В целях обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемых на сумму более 1,2 миллиарда рублей наложен арест. Основные фигуранты будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Деньги коррупционеров, изъятые в ходе обысков, конфискованы.
Итоги 2025 года: как борьба с коррупцией повлияла на общество.
Если раньше каждый арест коррупционера, каждое уголовное дело о взятке или превышении полномочий были сенсацией, то сегодня это становится обыденным. Это приучает людей к мысли, что злоупотреблять своим служебным положением не позволено никому, укрепляет доверие к власти, возвращает веру в справедливость.
«Долгое время нас критиковали за коррупцию, называли одной из самых коррумпированных стран мира. Это стало устойчивым стереотипом, который упорно раскручивали и западные политики, и индустрия кинематографа, и сидящие на грантах зарубежных фондов НКО. Но ситуация изменилась, и сегодня мы видим, что как раз в России и происходит настоящая борьба с коррупцией. А если в стране системно борются с коррупцией, значит, и общество становится здоровым», — отметил главный редактор Российского агентства правовой и судебной информации Олег Ефросинин.