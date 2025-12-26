От замминистра до судьи Верховного суда: главные антикоррупционные дела 2025 года

Не менее громким оказалось и дело по обвинению другого экс-замминистра обороны — Павла Попова — в хищениях при строительстве военно-патриотического парка «Патриот». По версии следствия, он вместе со своим заместителем в Главном управлении инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым и директором «Патриота» Вячеславом Ахмедовым похитили свыше 25 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на развитие парка. Кроме того, он обвиняется в том, что в течение десяти лет получал взятки от гендиректора компании «Бамстройпуть» за общее покровительство. Общий размер незаконного вознаграждения превысил 45 миллионов рублей. Также замминистра оформил в парк «Патриот» фиктивных работников, зарплата которых шла ему. Теперь генерал-майор проходит по уголовному делу как организатор преступной группы по хищению денег Минобороны. Он обвиняется в служебном подлоге и превышении должностных полномочий.