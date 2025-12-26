Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин раскрыл детали переговоров с США по Запорожской АЭС

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнес-сообщества заявил о заинтересованности Соединённых Штатов в осуществлении майнинга криптовалют на Запорожской атомной электростанции.

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнес-сообщества заявил о заинтересованности Соединённых Штатов в осуществлении майнинга криптовалют на Запорожской атомной электростанции.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», глава государства также сообщил, что в настоящее время с американской стороной обсуждается вопрос совместного управления ЗАЭС без участия Украины. В рамках этих переговоров рассматривается возможность поставок электроэнергии с станции в республику.

Издание отмечает, что в ходе беседы Путин упомянул украинских специалистов, которые продолжают работать на Запорожской АЭС, но при этом уже получили российские паспорта.

Ранее стало известно о панике в ЕС из-за слов Макрона о Путине.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше