«Бесценно»: Захарова распаковала подарок от Путина ко дню рождения

Мария Захарова показала подарок от Владимира Путина.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин преподнёс официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой эксклюзивный подарок с изображением Кремля по случаю её дня рождения. Фото подарка дипломат опубликовала в своём Telegram-канале.

«Бесценно. День рождения удался», — написала Захарова.

Напомним, 24 декабря представитель МИД РФ отметила своё 50 летие. В этот же день глава государства подарил ей шкатулку с изображением Георгия Победоносца. Видео момента вручения опубликовала пресс служба Кремля. В ответ Захарова передала президенту папку со своим двухстраничным эссе.

Недавно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала выход видеоклипа к песне Ирины Понаровской «Мой ангел», написанной на её стихи. Политик отметила, что равнодушным творчество не оставило никого.

Захарова показала подарок от Путина Фото: Telegram‑канал Марии Захаровой.

