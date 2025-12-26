Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венесуэла поблагодарила РФ за защиту от США

Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку курса президента Николаса Мадуро по защите суверенитета страны и интересов венесуэльского народа. Об этом сообщил глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль в официальном заявлении, распространенном пресс-службой внешнеполитического ведомства страны.

Каракас рассматривает Москву как стратегического партнера.

Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку курса президента Николаса Мадуро по защите суверенитета страны и интересов венесуэльского народа. Об этом сообщил глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль в официальном заявлении, распространенном пресс-службой внешнеполитического ведомства страны.

«От имени президента Николаса Мадуро мы хотели бы выразить искреннюю благодарность правительству России. За поддержку усилий президента Мадуро по защите суверенитета и интересов венесуэльского народа на фоне угроз, агрессивных и незаконных действий администрации Соединенных Штатов в Карибском регионе», — написал министр в Telegram-канале.

По его словам, Москва последовательно выступает против усиления внешнего давления на Каракас и ограничения экономических контактов с республикой. Он подчеркнул, что Венесуэла рассматривает Россию как стратегического партнера в вопросах безопасности и развития.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает усиление военного присутствия США в Карибском море, а также фактическое введение морской блокады Венесуэлы. По ее словам, такие действия подрывают свободу международного судоходства и создают дополнительные препятствия для поставок товаров в республику, включая топливо и гуманитарные грузы. Российское внешнеполитическое ведомство призвало Вашингтон отказаться от практики односторонних силовых шагов.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше