Венесуэла поблагодарила РФ за защиту от США

Каракас рассматривает Москву как стратегического партнера.
Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку курса президента Николаса Мадуро по защите суверенитета страны и интересов венесуэльского народа. Об этом сообщил глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль в официальном заявлении, распространенном пресс-службой внешнеполитического ведомства страны.
«От имени президента Николаса Мадуро мы хотели бы выразить искреннюю благодарность правительству России. За поддержку усилий президента Мадуро по защите суверенитета и интересов венесуэльского народа на фоне угроз, агрессивных и незаконных действий администрации Соединенных Штатов в Карибском регионе», — написал министр в Telegram-канале.
По его словам, Москва последовательно выступает против усиления внешнего давления на Каракас и ограничения экономических контактов с республикой. Он подчеркнул, что Венесуэла рассматривает Россию как стратегического партнера в вопросах безопасности и развития.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает усиление военного присутствия США в Карибском море, а также фактическое введение морской блокады Венесуэлы. По ее словам, такие действия подрывают свободу международного судоходства и создают дополнительные препятствия для поставок товаров в республику, включая топливо и гуманитарные грузы. Российское внешнеполитическое ведомство призвало Вашингтон отказаться от практики односторонних силовых шагов.